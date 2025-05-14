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Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray’ı tebrik etti

TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’ı tebrik eden bir mesaj yayımladı. Bakan Bak, mesajında şunları ifade ediyor: “Gaziantep Stadyumu’nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u yenerek şampiyon olan Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor’u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Galatasaray’ın elde ettiği bu başarı, Türk futbolu açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Bakan Bak, her iki takımın da gösterdiği performanstan dolayı kutlayarak, futbolun ülke için birleştirici yönüne vurgu yapıyor.

GÜÇLÜ REKABET

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin, iki köklü kulüp arasında gerçekleşmesi, futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşatıyor. Galatasaray’ın zaferi, futbol dünyasında büyük yankı buluyor, önümüzdeki sezon için yeni umutlar doğuruyor.

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