Dr. Savan Günay Evinde Ölü Bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILMAKTADIR

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor olan Savan Günay, evinde ölü bulundu. Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binanın 2’nci katında yaşayan Günay’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay’ı yatak odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Günay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Günay’ın kesin ölüm nedeni henüz araştırılmakta.

KANSERİ TEDAVİ ETTİĞİ İDDİALARIYLA TANINIYORDU

Dr. Savan Günay, kanser tedavisi üzerine 26 farklı çalışma yapmasıyla dikkat çekiyordu. Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım… Bana yapmadıklarını bırakmadılar” demişti. Günay, kanser üzerine alternatif tedavi yöntemlerine odaklanan bir hekim olarak kamuoyunda alternatif tıp alanındaki iddiaları ve ürünleriyle tanınıyordu.

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNE ODakLANMIŞTI

Mustafa Savan Günay, uzun yıllar çocuk hastalıkları alanında görev yaptıktan sonra emekli olmuştu. Emekliliğinin ardından kanser üzerine alternatif tedavi yöntemlerine yoğunlaşarak, bilimsel temelli olduğu iddia edilen Magna Lunaca ve MagnaNova7 isimli destek ürünlerini geliştirmişti. Günay’ın ölümü sonrası kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.