Dr. Ümran Kılıçer’den Ramazan Değerlendirmesi

ÜMRAN KILIÇER RAMAZAN’IN MANEVİ ÖNEMİNİ VURGULADI

İlahiyatçı ve yazar Dr. Ümran Kılıçer, sunucu Gökay Kalaycıoğlu ile gerçekleştirdiği programda Ramazan ayının manevi önemine değindi. Kılıçer, ibadetlerin sürekliliği konusuna dikkat çekerek, “Ramazan’ın her gecesinin kıymetini bilmeliyiz.” dedi. Ayrıca sahurun bereketini, ibadetlerde samimiyetin önemini ve yaklaşan 2030 yılı ile ilgili ilginç bir bilgiyi paylaştı.

İBADETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN ÖNEMİ

Kılıçer, ibadetlerin sürekliliğine vurgu yaparak, “Mekke’de inen ilk ayetler imanla, Medine’de inenler ise ibadet ile ilgilidir. İbadetlerin az da olsa devamlı olması önemlidir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Rahmeti biz dağıtmıyoruz, Allah dağıtıyor. Biz Allah’ın rahmetine ambargo koyamayız.” diyerek, insanların kendi ibadetlerine odaklanması gerektiğini belirtti.

2030 YILINDA İKİ KEZ RAMAZAN

Dr. Ümran Kılıçer, 2030 yılı ile ilgili harika bir bilgi paylaşarak, “2030 yılında Ramazan ayı iki kez yaşanacak. Bu durum, Hicri takvimin ay döngüsüne dayalı olması sebebiyle gerçekleşiyor.” dedi. Bu açıklama, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

SAHURUN BEREKETİ

Kılıçer, sahurun değerine de işaret ederek, “Sahura kalkmak sünnettir ve büyük bir berekettir.” ifadelerini kullandı. Ramazan ayının bu yönlerine vurgu yaparak toplumu bilgilendirmeyi amaçladı.