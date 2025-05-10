Dr. Vejdi Bilgin, Kimlik Dolandırıcılığı Yaşadı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ DOLANDIRICILIK OLAYI

Uludağ Üniversitesi’nde görevli Dr. Vejdi Bilgin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kimlik dolandırıcılığına uğradığını ve adının karıştığı üç farklı savcılık dosyasının mevcut olduğunu açıkladı. Bilgin, yaşadığı süreci detaylı bir şekilde anlatarak zayıf banka güvenlik sistemleri ve yetersiz yasal düzenlemelere vurgu yaptı. İki ay kadar önce, daha önce maaş hesabının bulunduğu bankası tarafından arandığını belirten Dr. Bilgin, adına görüntülü görüşmeyle hesap açılmak istendiğini ve güvenlik kontrollerinin sağlanamadığını öğrendi.

DOLANDIRICILIK BELİRTİLERİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ

Durumdan haberdar olduktan sonra e-Devlet üzerinden kontrol yapan akademisyen, beş ayrı bankada adına hesap açıldığını ve bazı bankalarda adına kredi kartı ile ihtiyaç kredisi kullanıldığını tespit etti. Bilgin, dolandırıcının kişisel bilgilerini kullanarak sahte bir kimlik oluşturduğunu ve sadece fotoğraf değişikliğiyle banka sistemlerini kandırdığını ifade etti. Bazı bankaların sahte kimliğin fotokopisini gayriresmi olarak kendisine ilettiğini vurguladı. Olay hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne başvurarak müşteki sıfatıyla ifade verdi. Dr. Bilgin, dolandırıcının iki farklı bankadan toplamda 170 bin lira tutarında kredi kartı ve 60 bin lira ihtiyaç kredisi kullandığını, tüm paraların aynı gün içinde harcandığını aktardı. Sorun çözülen bazı bankalar olduğunu, ancak diğerlerinde hala faizlerin işlemeye devam ettiğini söyledi.

MAĞDURİYETİ VE ÇÖZÜM İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Dr. Bilgin, bankanın suç duyurusu sonrası “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek durumunda kaldığını, kısa süre sonra başka bir bankanın ATM’sine zarar verilmesi olayında da yine şüpheli olarak ifade verdiğini belirtti. Her iki durumun somut bir delili olmamasına rağmen, sadece adına açılmış sahte hesaplar yüzünden soruşturmaya dahil edildiğini aktardı. “Maddi manevi mağdur olan benim. Benim kimliğim çalınmadı, kaybolmadı. Ancak biri, tüm bilgilerimi kullanarak sahte kimlik oluşturmuş. Dolandırılan ben değilim, bankalar. Ama hem maddi hem manevi olarak mağdur olan benim” diyen Bilgin, bu tür dolandırıcılık olaylarının önlenmesi açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve yasama organlarını acilen tedbir almaya çağırdı.