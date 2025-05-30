Dries Mertens, 100. Maçında Gol Attı

DRIES MERTENS GOLLE VEDA ETTİ

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Trendyol Süper Lig’de oynadığı Başakşehir maçıyla 100. kez sahaya çıktı ve sarı-kırmızılı renklere golle veda etti. Mertens, bu maçta 11. dakikada görev aldı ve 17. dakikada kazandıkları penaltıda topun başına geçti. “Meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.” diyerek takımına bir gol kazandırdı. Gol sevincinin duyurusu ise eşi Kat Kerkhofs tarafından yapıldı. Müsabakanın 79. dakikasında Roland Sallai’ye yerini bıraktığında duygusal anlar yaşandı. Takım arkadaşları Mertens’i havaya attı.

REKORLARLA DOLU BİR KARİYER

Galatasaray’a 8 Ağustos 2022 tarihinde katılan 38 yaşındaki futbolcu, burada birçok başarı elde etti. Mertens, Cimbom ile Süper Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da ise 1’er kez olmak üzere toplamda 5 kupa kazandı. Bu süreç içerisinde Galatasaray ile 136 resmi maça çıktı. Süper Lig’deki 100. maçıyla veda eden Mertens, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13, UEFA Avrupa Ligi’nde 12, Türkiye Kupası’nda 9 ve TFF Süper Kupa’da 2 kez forma giydi.

ASSİST KRALI OLDU

Galatasaray formasıyla 136 mücadelede 25 gol atmayı başaran Belçikalı futbolcu, aynı zamanda 44 asistle anılmaya devam etti. 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de asist kralı unvanını elde eden Mertens, sahadaki özverisiyle birçok kişinin beğenisini kazandı. Sempatik tavırlarıyla da taraftarın favorileri arasında yer aldı. Özellikle oğlu Ciro, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisini gördü.