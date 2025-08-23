Dries Mertens Futbolu Bıraktı, Emekli Oldu

Haberler

Süper Lig’in güçlü takımlarından Galatasaray, sezonun başında yollarını ayırdığı Dries Mertens, futbol kariyerine son verdi. 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Belçika’nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali’nde bulunduğu sırada gerçekleştirilen açıklamasında, “Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Serie A’nın önde gelen ekiplerinden Napoli’de kariyerine devam eden ve ardından Galatasaray’a transfer olan Mertens, Haziran ayında Türkiye’den ayrılmıştı. 3 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Mertens, Süper Lig’de 3 kez, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da ise birer kez olmak üzere toplamda 5 şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray’da toplam 136 maçta görev alan Mertens, bu süre zarfında 25 gol ve 44 asistlik bir performans sergileyerek takıma önemli katkılarda bulundu.

