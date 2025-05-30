Dries Mertens Galatasaray’a Veda Etti

Dries Mertens, 2022/23 sezonunun başında Napoli’den Galatasaray’a transfer olduktan sonra, RAMS Başakşehir maçı ile birlikte sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Bu maçta 17. dakikada penaltı atışını kullanarak gol atan Mertens, 79. dakikada yerini Roland Sallai’ye bıraktı. Yıldız futbolcu, eşi Katrin Kerkhofs’ın yapmış olduğu değişiklik anonsu sonrası omuzlar üstünde büyük bir destekle sahayı terk etti. Takım arkadaşları Mertens’i omuzlarına alarak havaya fırlattı ve ona teşekkürlerini iletti.

MERTENS İÇİN ÖZEL VEDA

Galatasaray formasıyla 100. kez sahaya çıkan Dries Mertens, toplamda 25 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu, takımının 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferine katıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için “Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler” yazılı bir pankart açtı. Ayrıca Galatasaray kulübü, Mertens’in oyundan alındığı anda sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Belçikalı oyuncuya veda etti.

GALATASARAY’IN PAYLAŞIMI

Galatasaray, yaptığı paylaşımda ”Teşekkürler Dries… Bazı vedalar, kelimelere sığmaz… 3 yıl önce geldiğinde sadece bir futbolcu değil, gerçek bir lider, bir ağabey, bir örnek olmuştu Dries Mertens. Saha içinde cesaretiyle, zekasıyla ve özgüvenli duruşu ile oyunu değiştiren adamdı o. Zor anlarda sorumluluk alan, gençlere yol gösteren, her zaman takımı için önce kendinden vazgeçen… Kenardaki motivasyonu ile en çok sevinen… Dries saha dışında da dokundu kalplerimize… Mütevazılığıyla, samimiyetiyle, gülümsemesiyle… Galatasaray’ı bir kulüpten fazlası yapan, birlik ve beraberliğe en çok inananlardan biriydi. Ve onunla birlikte Kat da, Ciro da bu ailenin en sıcak üyelerinden oldular. Kat’ın güler yüzü, Ciro’nun neşesi ve bir gülüşü… Hepsi bir bütün yaptı bu hikayeyi. Ne kadar çok sevdilerse bu kulübü, bu şehri… Bir o kadar da çok sevildiler. Şimdi ayrılık vakti. Ama senin ismin, anıların, liderliğin, insanlığın bu formanın tarihine altın harflerle yazıldı bile Dries. Her şey için teşekkür ederiz. İyi ki bizden biri oldun. Tekrardan görüşmek dileğiyle…” ifadelerine yer verdi.