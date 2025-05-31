Dries Mertens, Galatasaray’da 5 kupa kazandı

TRANSFER VE KARIYERİNE BAŞLANGIÇ

Dries Mertens, İtalya’nın Napoli takımında uzun bir süre görev yaptıktan sonra 2022-2023 sezonu başında Galatasaray’a transfer oldu. Bu süreçte, Juan Mata, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi önemli isimlerle birlikte takıma katılan Mertens, ilk sezonunda elde edilen şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarındaki şampiyonluklarında da önemli bir rol üstlendi.

GALATASARAY KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Dries Mertens, Galatasaray kariyerine 100. Süper Lig maçıyla veda etti. Belçikalı oyuncu, bu Süper Lig kariyeri boyunca 100 maçta 20 gol attı. Toplamda ise Galatasaray’daki 136 resmi karşılaşmasında 25 gol kaydetti. Süper Lig’de 100 maçta 20 gol atan 38 yaşındaki Mertens, Türkiye Kupası’nda ise 9 maçta 1 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde oynadığı 13 karşılaşmada 2 gol atan Mertens, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde görev aldığı 12 maçta da 2 gol üretti. Galatasaray’da yer aldığı 2 TFF Süper Kupa mücadelesinde ise gol attı.

KUPA BAŞARILARI VE NAPOLİ’DEKİ REKORU

Dries Mertens, Galatasaray’da forma giydiği 3 sezonda toplamda 5 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı takımda 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, ayrıca bir kez Türkiye Kupası ve bir kez de TFF Süper Kupası zaferi elde etti. Uzun yıllar formasını giydiği Napoli, Mertens’i tarihinin en golcü oyuncusu olarak her zaman hatırlayacak. 9 sezon boyunca Napoli’de 397 maça çıkan Mertens, 148 kez rakip ağları havalandırarak Napoli’nin efsaneleri Diego Armando Maradona, Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik’in önünde yer aldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika Milli Futbol Takımı ile 109 maçta görev alan Dries Mertens, 9 Şubat 2011 tarihinde Finlandiya ile oynadığı hazırlık maçıyla milli forma giyme başarısını elde etti. Milli takımla çıktığı 109 maçta 21 gol atan Mertens, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi ünlü futbolcularla birlikte oynadı, ancak uluslararası turnuvalarda kupa kazanma amacına ulaşamadı.