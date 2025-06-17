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Drift Yapan Araç Ceza Aldı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Sakarya geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde bir otomobilin drift yaptığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Söz konusu sürücüye, gerçekleştirdiği bu eylem nedeniyle 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Sakarya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, otomobilin drift hareketlerinin 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirildiğini ve bu esnada yapılan kamera incelemeleri sonucunda sürücünün plakasının belirlendiğini aktardı.

CEZA NEDENİ AÇIKLANDI

Açıklamada, sürücüye “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında, dönüş kuralları dışında, bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi ya da benzeri yöntemlerle aracın ani şekilde yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)” eylemi nedeniyle 46 bin 392 TL tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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