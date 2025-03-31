Drift Yapan Araca 46 Bin Lira Ceza

U DÖNÜŞÜ YAPARKEN DRİFT ATAN ARAÇ

Antalya’da yaşanan ilginç bir olayda, kavşak sisteminde ‘U’ dönüşü yaparken drift atan bir otomobile 46 bin TL ceza kesildi. Manavgat ilçesinde Demokrasi Bulvarı üzerindeki Güllük Kavşağı’nda meydana gelen bu olayda, BMW marka bir araç drift atarak dikkat çekti.

MOBESE KAMERASI OLAYI BELGELEDİ

Drift anları, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi ve bu kayıtlar sayesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Ekipler, ‘Karayolları Trafik Kanunu’ çerçevesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu eylem için 46 bin 393 TL para cezası uyguladı. Ceza, MOBESE’den belirlenen aracın sahibine iletildi.