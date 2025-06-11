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Drift Yapan Sürücü Kamerada Görüldü

DİNLENMEYEN DRİFT ANI

Hatay’da bir sürücünün mola verip tekrar tekrar drift yaptığı anlar görüntülendi. Samandağ ilçesinde, gece saatlerinde yolu boş bulan cip sürücüsü drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapan sürücü, çevresindeki araçların gelmesiyle durakladı fakat daha sonra yeniden drift yapmaya devam etti. Kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücünün kendi güvenliğini ve çevredeki park halindeki araçları göz ardı ederek drift yaptığı anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Drift gerçekleştiren cip sürücüsü, trafikteki diğer araçların sürücülerinin tepkilerini görünce bu bölgeden ayrılmayı tercih etti. Bu durum, sürücünün dikkatsiz davranışlarının çevresindekileri nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

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