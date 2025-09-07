Drift Yapan Sürücü Yakalandı, C.A. Ceza Aldı

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İzmir’in Urla ilçesinde drift yapan bir sürücü, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Söz konusu araç trafikten men edildi ve sürücü C.A.’nın ehliyeti 60 gün süreyle alındı. İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele döngüsünde gerçekleştirilen denetimlerde drift yapan bir sürücüyü tespit etti.

ÖNCE FAİL YAKALANDI

Dün sabah saat 10.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir benzin istasyonu ve servis alanı girişinde 35 CNS 735 plakalı araçla seyir halinde bulunan sürücünün drift yaptığını gördü. Bu durum üzerine, C.A. isimli sürücüye idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücünün ehliyeti 60 gün boyunca jandarma tarafından el konularak alındı. Drift yapan araç ise aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. İzmir jandarması, bu tür davranışların önüne geçmek için denetimlerine devam edeceğini açıkladı.