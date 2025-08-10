Haberler

Drift Yapan Sürücülere Ceza Verildi

DİFT YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

İzmir’in Bornova ilçesinde drift yapan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza uygulanırken, bir araç ise abartı egzoz kullanımı ve drift yüzünden trafikten men edildi. Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde otomobil tutkunlarının toplandığı boş bir alanda drift yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

KOVALAMACA YAŞANDI

Olay yerine ulaşan polis ekiplerini gören sürücüler, araçlarıyla kaçmaya çalıştı. Kısa sürede gerçekleşen kovalamacanın ardından durdurulan 9 araca yüksek sesle müzik dinlemekten idari para cezası uygulandı. 1 araç ise abartı egzoz kullanmak ve drift yapmak suçlarından trafikten men edildi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ VE KAZA ANLARI

Drift yapan otomobillerden biri kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu alana yöneldi. O an aracın çarptığı vatandaş savrularak yere düştü. Bu tehlikeli anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Haberler

Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.