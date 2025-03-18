Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

DİYARBAKIR’DA DRİFT ATTILAR

Diyarbakır’da bir sürücünün drift yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından, ilgili trafik ekipleri sürücüyü tespit etti ve gerekli işlemleri başlattı. Drift yapan sürücüye idari para cezası verildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan incelemeler sonucunda, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, güvenlik kameralarındaki görüntülere dayanarak hem aracı hem de sürücüyü belirleyip gerekli yaptırımları uyguladı.