Drift Yapan Sürücüye 50 Bin Cezası

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ CEZA ALDI

Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan drift, bekçiler tarafından tespit edildi ve sürücü yakalandı. Bu olay sonucunda sürücüye toplamda 50 bin 904 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

BELİRLİ CEZA MİKTARLARI UYGULANDI

Dün gece Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde Tofaş marka otomobiliyle drift yapan sürücü, bölgedeki bekçiler tarafından durduruldu. Kontrol sonrasında sürücüye, drift yapma yasağını ihlal ettiği için 46 bin 392 TL ceza kesildi. İkinci bir ihlal olarak muayenesiz araçla trafiğe çıktığı için ise 4 bin 512 TL ek ceza aldı. Bu iki ihlal, toplamda 50 bin 904 TL’lik bir ceza oluşturdu ve sürücünün araç kullanma hakkı 2 ay süreyle kısıtlandı. Aracı, yasal süreçlerin ardından otoparka çekildi.