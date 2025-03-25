Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza Verildi

DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE CİDDİ CEZA

Çorum’un Alaca ilçesinde cadde ortasında drift atarak trafikte tehlike yaratan sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Edinilen bilgilere göre, Yozgat Caddesi’nde drift yapan Fiat Tofaş marka otomobili gören vatandaşlar durumu Alaca Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

SURUCUNUN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek drift atan sürücünün 38 LL 666 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ö. olduğunu belirledi. Ekiplerin tespiti sonrası E.Ö.’nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilip otoparka çekildi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, bu tehlikeli anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün caddede defalarca drift yaptığı ve bu sırada bir şahsın otomobilin sağ kısmındaki camdan dışarı sarktığı gözlemlendi.