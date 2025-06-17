Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi

KAMERADA GÖRÜNTÜLER YER ALDI

Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Sakarya geçişinde yer alan bir dinlenme tesisinde bir otomobilin drift yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu olay sonrasında sürücüye 46 bin 392 TL tutarında para cezası kesildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sakarya Valiliği’nden gelen bilgiye göre, olay 15 Haziran Pazar günü gerçekleşti ve otomobilin drift yaptığı görüntüler ardından yapılan incelemelerde plakanın tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, valilik açıklamasında sürücüye, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında, dönüş kuralları dışında, bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi ya da benzeri yöntemlerle aracın ani şekilde yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)” eylemi nedeniyle 46 bin 392 TL tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.