FYLDİŞİ SAHİLİ TARİHİ BAŞARISINA ULAŞTI

Fildişi Sahili, 8 Ekim 2005 tarihinde Sudan ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında 3-1 galip gelerek, tarihindeki ilk kez Dünya Kupası’na katılma fırsatını yakaladı. Bu önemli zaferin hemen ardından Didier Drogba, iç savaşın sona ermesi için yaptığı çağrıyla büyük bir etki yarattı. Galatasaray’ın eski yıldız oyuncusu Drogba, savaşan iki tarafın ateşkes imzalamasına yardımcı olarak futbolun birleştirici gücünü göstermiş oldu.

DROGBA’NIN ÇAĞRISI BARIŞI GETİRDİ

Maç sonrası Fildişi Sahili’nin tarihi anı, sadece bir galibiyetle değil, aynı zamanda futbolcunun cesur bir çağrısıyla da geniş kitlelere ulaştı. Drogba, konuşmasında Fildişi Sahili’ndeki iç savaşa dikkat çekti ve halkına birlik olma çağrısında bulundu. Drogba, “Fildişi Sahili’nin erkekleri ve kadınları, bugün tüm Fildişililerin bir arada yaşayabileceğini kanıtladık. Silahlarınızı bırakın ve seçimlere gidin,” diyerek savaşan taraflara barış çağrısında bulundu.

FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Drogba’nın bu cesur çağrısı, ülkedeki savaşan tarafların bir araya gelip müzakere masasına oturmalarını sağladı ve beş yıl sürecek bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasına zemin hazırladı. Bu olay, Drogba’nın spor dünyasındaki rolünü de gözler önüne serdi; futbolun ötesinde, barış ve birlik adına atılmış bir adım oldu.