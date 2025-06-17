Haberler

Drogheda United’a Kötü Haber Geldi

DROGHEDA UNITED’A KÖTÜ HABER

Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor’un kardeş kulüplerinden biri olan İrlanda Ligi temsilcisi Drogheda United’a olumsuz bir gelişme yaşandı. UEFA, Drogheda United’ı UEFA’nın çok kulüplü sahiplik kuralını ihlal ettiği nedeniyle Avrupa Konferans Ligi’nden men etti. Drogheda United ile Danimarka’nın Silkeborg takımının sahibi aynı kişi olması, bu durumu tetikleyen unsur oldu.

AVORPA’DA MÜCADELE HAKKI KAYBEDİLDİ

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Drogheda United’ın yeni sezon Avrupa’da mücadele edemeyeceği bildirildi. İrlanda takımı, bu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itirazda bulunmasına rağmen, bu itiraz da reddedildi. Böylece Drogheda United için Avrupa hayalleri sona ermiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da ATV Kazasında İki Yaralı

Manavgat'ta bir arazi aracı devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Durumun ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye gönderildi.
Haberler

Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek’i transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor ve Süper Lig deneyimi olan Ahmet İlhan Özek'i transfer etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.