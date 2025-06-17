Drogheda United’a Kötü Haber Geldi

DROGHEDA UNITED’A KÖTÜ HABER

Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor’un kardeş kulüplerinden biri olan İrlanda Ligi temsilcisi Drogheda United’a olumsuz bir gelişme yaşandı. UEFA, Drogheda United’ı UEFA’nın çok kulüplü sahiplik kuralını ihlal ettiği nedeniyle Avrupa Konferans Ligi’nden men etti. Drogheda United ile Danimarka’nın Silkeborg takımının sahibi aynı kişi olması, bu durumu tetikleyen unsur oldu.

AVORPA’DA MÜCADELE HAKKI KAYBEDİLDİ

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Drogheda United’ın yeni sezon Avrupa’da mücadele edemeyeceği bildirildi. İrlanda takımı, bu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itirazda bulunmasına rağmen, bu itiraz da reddedildi. Böylece Drogheda United için Avrupa hayalleri sona ermiş oldu.