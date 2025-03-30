Dron Destekli Bayram Trafik Denetimleri Arttı

DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı sebebiyle artan trafik yoğunluğunda vatandaşların güvenliğini sağlamak için dronlarla desteklenen trafik denetimlerini artırdı. Niğde Valiliği’nden gelen açıklamada, bayram tatili süresince yollar üzerinde yaşanabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Özellikle, ölümle sonuçlanan kazalara neden olan trafik ihlallerinin sıkı bir şekilde takip edildiği ifade edildi.

TRAFFIC KURAL İHLALİ TESPİTİ

Jandarma Trafik Timleri, sürücülerin “emniyet şeridi ihlali, hatalı sollama, şerit izleme ve değiştirme ile seyir halinde cep telefonu kullanma” gibi trafik kurallarını ihlal etmelerini tespit ederek, anında uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, gerekli cezai işlemler de uygulanarak sürücülerin trafik kurallarına uyum sağlamaları teşvik ediliyor. Dron destekli denetimlerin amacı, kazaların önlenmesi ve güvenli sürüş bilincinin artırılmasıdır.

SÜRÜCÜLERE ÇAĞRI YAPILDI

Niğde Valiliği’nin yaptığı açıklamada, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi adına tüm sürücülerin dikkatli olmaları yönünde bir çağrı yapıldı. “Yolun sonu bayram olsun. Bir kural, bir ömür” mesajı ile güvenli sürüş bilincinin önemi tekrar vurgulandı. Bayram tatili süresince denetimlerin yoğun olarak devam edeceği belirtilirken, sürücülerden trafik kurallarına eksiksiz uymaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri istendi.