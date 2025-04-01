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Dron Destekli Işık İhlali Denetimi Yapıldı

DRON DESTEKLİ DENETİM

Zonguldak’ta, trafik ekipleri Ramazan Bayramı tatil dönüşleri kapsamında dron desteği ile denetim yaptı ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Emniyet Kavşağı’nda bu denetimi gerçekleştirdi. Dron kamerası kullanılarak, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

CEZALAR UYGULANDI

Denetim noktasının ilerisinde oluşturulan çevirmede diğer ekipler, ihlal tespit edilen 5 araç sürücüsüne toplamda 2 bin 167 lira para cezası kesti. Ayrıca, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla bayram süresince emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüler de tespit edilerek cezai işlemler uygulandı.

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