Dron Eğitimi Verilecek, Yeni Proje Açıklandı

YENİ NESİL HABERCİLİK İÇİN DRON EĞİTİMİ

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) iş birliğiyle yeni bir eğitim programı düzenleniyor. “Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı” altında basın çalışanlarına dron eğitimi sunulacağı açıklandı. Protokol, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalandı. Bu program kapsamında Samsun’daki basın mensupları, kamu kurumlarının basın çalışanları ve iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan 30 kişi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı birimlerden 32 saatlik İHA-1 Ticari Pilotluk Eğitimi ve 8 saatlik dron ile turizm tanıtımı temalı medya çekimi eğitimi alacak. Eğitim sonunda katılımcılar, dron teknolojilerini profesyonel seviyede kullanmalarını sağlayan sertifika ve ehliyet alma fırsatına ulaşacak.

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YENİLİK KATMA HEDEFİ

Ayrancı, hızla gelişen iletişim teknolojileri döneminde geleneksel haberciliğe yenilik kazandırmanın ve yerel medyanın dijital yeterliliklerini artırmanın önemini vurguladı. “Bu proje sayesinde yalnızca habercilik değil, turizm tanıtımı, kriz iletişimi ve kamu bilgilendirmesi gibi alanlarda nitelikli içerik üretimi desteklenecek. Dron teknolojisinin etkin kullanımıyla bölgemizin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtacağız. Gazetecilerimizin ve iletişimcilerimizin sektörde daha güçlü ve görünür olmalarını istiyoruz.” dedi. Ayrıca, projeden diğer yerel iletişim birimleri ve medya kuruluşlarının da fayda sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

TEKNİK BİLGİ ARTIRIMI VE KALKINMA PERSPEKTİFİ

Ayrancı, katılımcıların sahip olacakları teknik bilgi birikiminin medya kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artmasına katkı sunacağını ifade etti. Proje sonunda katılımcıların yalnızca haberci değil, aynı zamanda turizm elçileri ve dijital medya üreticileri olarak da aktif rollere bürünebileceğini söyledi. “Gerek afet zamanlarında kriz haberciliği gerekse kültürel mirasın tanıtımı gibi birçok alanda yeni nesil içerik üreticiliğine dayalı kalkınma perspektifiyle hayata geçirilen projenin, Orta Karadeniz Bölgesi’nin tanıtım, istihdam ve dijital dönüşüm hedeflerine katkı sunması bekleniyor.” diye ekledi.

YEREL KALKINMA KATKISI

Dicle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu dahilinde ajansın yenilikçi projelere destek verdiğini belirtti. “OKA olarak yalnızca sanayi ve üretim değil, kültür, turizm ve iletişim gibi alanlarda yerel kalkınmayı destekleyen projeleri önceliklendiriyoruz. Bu eğitim programı, dijitalleşme, istihdam ve turizm tanıtımı gibi çok boyutlu bir etki potansiyeline sahip. Bölgedeki potansiyelin stratejik mecralarda görünür kılınmasında önemli bir kaldıraç olacağını düşünüyoruz. Özellikle turizm tanıtımında dron ile yapılacak kaliteli ve özgün çekimlerin, bölge destinasyonlarının marka değerini artıracağına inanıyoruz.” ifadesiyle sözlerini tamamladı.