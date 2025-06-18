Drone Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Koçarlı-Söke yolu üzerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, toplamda 63 sürücüye cezai işlem uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, bu denetimleri havadan yaparak sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

DENETİMİN DETAYLARI

Havadan gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve hız kurallarına uymama gibi ihlallerin takibi yapıldı. Sürücülerin gerçekleştirdiği ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Denetim sürecinde toplamda 195 araç ve 210 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 63 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18 araç da trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.