Drone Teknolojisi, Acil Kan Taşıyor

DRONE TEKNOLOJİSİ İLE ACİL KAN TAŞIMACILIĞI

Çin’de bulunan Zheijang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, acil durumlarda kan paketlerinin taşınmasında drone teknolojisini aktif olarak kullanıyor. Türkiye’den gelen gazeteci heyeti, Hangzhou’da yer alan bu yenilikçi tıp teknolojileri ile donatılmış hastanenin yetkililerinden bilgi aldı. Hastane, yapay zeka, sanal gerçeklik ve drone teknolojisini etkin bir şekilde kullanıyor. Sanal gerçeklik gözlüğü takan ambulans görevlisi ve acil servis doktoru, acil doktorunun ambulanstaki vaka hakkında anlık bilgi almasını ve hastaya bağlı ambulans görevlisine gerekli talimatları vermesini sağlıyor. EKG cihazının verileri de anlık olarak hastaneye gönderiliyor.

5G AĞINA DAYALI HIZLI İLETİM

Acil kan ihtiyaçlarında trafik sorununu çözebilmek amacıyla, otonom uçuş rotalarını takip eden dronlar kullanılıyor. Bu sayede, kan paketleri geleneksel karayolu taşımacılığından çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılıyor. Başhekim Jianan Wang, Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni nesil “VitaFlow Liberty” sisteminin denetimini de üstlenmiştir. Gelişmiş bir biyolojik kalp kapakçığı sistemi olarak tanımlanan bu teknoloji, açık kalp ameliyatı için uygun olmayan ciddi aort darlığı bulunan hastaları tedavi ediyor.

ULUSLARARASI TIBBI İŞBİRLİĞİ

Wang, Kocaeli Tıp Fakültesi’nde yapılan ameliyatlarda da yer aldı ve Türk gazetecilere süreç hakkında bilgiler verdi. “Kocaeli Üniversitesinde VitaFlow Liberty ürününün gözetmeni olarak, prosedür eğitimlerini denetliyor, implant uygulayan hekimlere teknik rehberlik sağlıyorum” diye belirtti. Wang, Türkiye’deki hekimlerle çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirirken, “İki ülke arasında derinlemesine tıbbi işbirliği yürütmekle çok ilgileniyoruz ve gelecekte daha fazla bilgi alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

UZMANLIĞA YÜKSEK DEĞER

Wang, Türk ekipten Prof. Dr. Teoman Kılıç ve ekibini takdir ederek, gösterdikleri profesyonellik ve uzmanlığın etkileyici olduğunu vurguladı. “İki çok zorlu vakaydı; ancak Prof. Teoman Kılıç büyük bir baskı altında soğukkanlılığını korudu ve her iki hasta da harika sonuçlar elde etti” diyerek bu başarıyı dile getirdi.