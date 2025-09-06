Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

YARIŞMA BAŞLADI

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen Drone Yarışları Dünya Kupası’nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı’nda başladı. Fatih Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğe, toplamda 13 ülkeden 60 pilot katılım sağlıyor. Türkiye’de ikinci kez düzenlenen bu organizasyonun ilk gününde, pilotlar etabı daha iyi tanımak amacıyla mücadele ederken, sıralama turları için de yarışlar yapıldı.

PİLOTLARIN GÖRÜŞLERİ

Yarışlarda Anadolu Ajansı Spor Kulübü’nden (AASK) Emrullah Yılmaz da yer aldı. Organizasyon hakkında düşüncelerini paylaşan Yılmaz, “Dünya Drone Şampiyonası’nın Türkiye ayağı yarışılıyor. Anadolu Ajansını temsilen ben de buradayım. Yabancı pilotlarla burada yarışacağız. Bizim için çok önemli bir yarış ve tarihi bir mekandayız. Yedikule Hisarı’nda olmak, burada yarışmak gurur verici. Değerli yöneticilerime bana bu imkanı tanıdıkları ve destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yabancı sporcular bu alanda çok ilerdeler ama Türkiye’de de drone sporları gittikçe gelişiyor. Bu araçları hayatın birçok alanında kullanıyoruz. Drone sporu bu açıdan önemli ve ülkemizin bu alanda gelişmesi çok değerli.” dedi. Yarışma, yarın eleme turları ve final yarışlarıyla sona erecek.