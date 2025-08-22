Dronla Kaçak Elektrik Tarama Denetimi Yapıldı

KAÇAK ELEKTRİK TARAMA FAALİYETİNE DRON İLE SALDIRI

Dicle Elektrik’in Şırnak’ın İdil ilçesindeki kırsal bölgelerde yürüttüğü kaçak elektrik tarama faaliyetleri sırasında, bir dron uzun namlulu silahla vurularak düşürüldü. Saldırıyı yapan şahıs gözaltına alındı ve hukuki süreç başlatıldı. Bu olay, sabahın erken saatlerinde jandarmanın desteği ile gerçekleştirilen denetim sırasında meydana geldi.

DENETİM SIRASINDA YAŞANAN SALDIRI

İdil ilçesindeki denetimler güvenlik güçlerinin gözetiminde sorunsuz ilerlerken, Özbek köyü kırsalında dronla yapılan denetim sırasında bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu dron zarar gördü. Jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

HUKUKİ SÜREÇ VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Konuyla ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik yetkilileri, “Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz” dedi. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yönelik insansız hava araçlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

CAZABI ARTIRAN UYGULAMALARIN DEVAMI

Açıklamada, “Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla dron destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek” ifadeleri yer aldı. Bu durum, Dicle Elektrik’in kaçak elektrik kullanımına karşı kararlı duruşunu ortaya koyuyor.