Dronla Tespit Edilen Kenevir İmha Edildi

DİYARBAKIR’DA YAPILAN OPERASYON

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, dronla yapılan tespitler sonucu 1220 kök kenevir ele geçirildi. Bu kenevirlerin piyasa değeri 100 milyon liradan fazla ve bu miktarın 300 kilogram esrar üretilebileceği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dicle Nehri’nin Bismil bölümünde dron ile gerçekleştirdikleri çalışmada, suyun debisinden dolayı oluşan adacıklarda kenevir ekimi yapılan arazileri belirledi.

KENEVİRLERE ULAŞIM VE İMHA SÜRECİ

Belirlenen uyuşturucu ekili alanlara ekipler, bot ve traktör yardımıyla ulaştı. İki farklı noktada tespit edilen bu arazilerde gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 1220 kök kenevir ele geçirildi. Bu kenevirler, emniyet güçleri tarafından yakılarak imha edildi. Elde edilen veriler, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ciddiyetini ortaya koyuyor.