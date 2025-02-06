DS’nin Şubat Ayı Özel Kampanyaları Başladı

BENZERSİZ OTOMOBİL SUNUMLARI

Bu bağlamda, yüksek teknoloji ile birleşen benzersiz uzmanlığın ürünü olan DS 7, OPÉRA BlueHDi 130, Saint Exupéry BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları ile birlikte 800 bin TL’ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatları sunuyor. Yenilikçi teknolojilerle donatılmış bu otomobil, şık bir tasarıma sahip olup, kaliteli bir sürüş deneyimi arayanları hedefliyor. Premium hatchback DS 4 Pallas versiyonları ise 600 bin TL’ye kadar ulaşan 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya avantajlı takas desteği ile seyahat sanatını yaşamak isteyenleri DS STORE’lara davet ediyor.

FÜTÜRİSTİK ZARAFET VE TEKNOLOJİK MÜKEMMELLİK

DS Automobiles, fütüristik zarafeti, mükemmel çizgileri ve teknolojik detayları bir araya getirerek, premium otomobillerine sahip olmak isteyenler için cazip satın alma teklifleri sunuyor. Şubat ayı özel teklifler arasında; özel tasarımıyla beğeni toplayan DS 7’nin OPÉRA BlueHDi 130, Saint Exupéry BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları bulunmaktadır. Bu modeller, 800 bin TL’ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği ile temin edilebiliyor. Ayrıca, zarif ve sportif tasarımıyla öne çıkan DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli, 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya takas desteği imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 550 bin TL fiyatla 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği sunarak, seyahat sanatını deneyimlemek isteyenleri DS STORE’lara çağırıyor.

DS 7’NİN MODERN DİZAYNI

DS 7, yalnızca karakteristik tasarımıyla değil, aynı zamanda modern görünümlü detaylarıyla dikkat çekiyor. Ön tasarımında yer alan DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar, DS LIGHT VEIL gündüz farlarını içeren mükemmel bir kombinasyon oluşturarak, lüks moda ruhunu yansıtıyor. Bu modern SUV, teknolojik mükemmellik ve olağanüstü konforu bir araya getiriyor. İç mekanda sunmuş olduğu gelişmiş teknolojiler ve ayrıntılara gösterilen özenle, seyahat sanatına ve Fransız mirasına saygı gösteriyor. DS 7, ayrıca yalnızca otomatik şanzımanla bir araya getirilen üç farklı güç seçeneği de sunuyor.

DS 4 İLE YENİ TASARIM ANLAYIŞI

Dünya genelinde premium segmentteki pazar payını artırmaya kararlı DS Automobiles, DS 4 ile gelişimini sürdürüyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında inovatif bir tasarım anlayışını kullanıcılara sunuyor. Gizli kapı kolları ve yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler, tasarımın şıklığını artırıyor. Aerodinamik gövde yapısı ve 19 inç jantlarla desteklenen dış tasarımı, DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinleniyor. DS 4 dışarıdan premium bir otomobil hissi verirken, iç mekâna geçildiğinde bu hissi daha da artıran özel bir tasarım sunuyor.