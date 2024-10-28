“DSİ 2024 İşçi Alımı İçin İlan Yayımladı”

İŞKUR İLE DSİ’YE YENİ İŞÇİ ALIMI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan işçi alım ilanına göre, Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30, 35, 40 yaşından büyük olmayan bireylerin işe alınacağı duyuruldu. Yayınlanan bu ilan hakkında daha detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞARTLAR

DSİ’nin Manisa ilinde gerçekleştireceği kamu işçi alımı kapsamında, Adala Sol Sahil Sulama Birliğine 1 (bir) Muhasebe Yardımcı Elemanı alınacak. Adayların yerine getirmesi gereken genel ve özel şartlar mevcut. Genel şartlar arasında, erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması ve yaş şartı yer alıyor. Ayrıca, başvuranların Manisa Şehzadeler ilçesi ve bağlı mahallelerde ikamet etmesi gerekecek. Adayların Sulama Tesislerinde en az 1 yıl çalışma tecrübesinin bulunması ve Sulama Programları Muhasebe Bütçe, Sulama Tahakkuk ve Tahsilat Uygulama Yazılım Eğitim Programı’na katıldıklarını gösteren belgeye sahip olmaları gibi özel koşullar da talep ediliyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

Başvurular, 28 Ekim – 1 Kasım 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un online platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek. Daha fazla bilgi ve ilan detaylarına ulaşmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz. İş İlanı No: 00008625274.