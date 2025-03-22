DSİ’nin Manisa’ya 22 Yıllık Yatırımı

YATIRIMLARIN ETKİSİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 22 yıl içinde Manisa’ya toplamda 35,92 milyar liralık yatırım yaparak bölgede 219 tesis kazandırdı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa’da 236 bin 450 dekar arazinin modern sulama sistemlerine açıldığını belirtti. Bu projelerin sonuçları olarak bölgedeki üreticilere geçen yıl 2 milyar 9 milyon 825 bin lira ek gelir sağlandığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi almak, içme suyu ulaştırmak ve taşkın risklerinden korunmak için çalışmalarını sürdürürken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı doğrultusunda suyun her damlasını koruyor.

SU POTANSİYELİ VE YATIRIMLAR

Türkiye, sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde tarımsal ürünlerde kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır” dedi. Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma, suyun stratejik önemini artırırken, su yönetiminin gerekliliği de vurgulanıyor. Balta, suya erişimin güvenli ve kesintisiz sağlanabilmesi için depolama tesislerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu tesislerin kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.

TEKNOLOJİ ve SULAMA SİSTEMLERİ

Gelişen teknoloji, sulama sistemlerine entegrasyon amacıyla DSİ’nin daha ileri çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Balta, “Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz” dedi. Su kullanımını minimuma indirerek maksimum verim elde etmek için yeni teknolojileri kullanmaya devam ettiklerini ekledi. Balta, “Zira, suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır” ifadesiyle suya verdikleri önemi belirtti.

MANİSA’NIN TARIMDAKİ YERİ

Manisa, üzüm ve zeytin ile ünlü olarak tarım ihracatında önemli bir konumda olduğunu hatırlatan Balta, 2003 yılından bu yana Manisa’ya toplam 35 milyar 492 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti. 219 su tesisinin hizmete girdiğini ve 1 içme suyu tesisi ile kente yılda 2.08 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edildiğini söyledi. Manisa’da 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolaması inşa edildiğini ifade eden Balta, toplamda 595 milyon 880 bin metreküp depolama hacminin eklendiğini duyurdu.

MODERN SULAMADA HEDEFLER

Balta, “Verimi artırmak ve sulama maliyetlerini azaltmak amacıyla Manisa’da 2023 yılından bu yana 72 sulama tesisi inşa ettik” diyerek bu tesislerin 236 bin 450 dekar araziyi modern sulama ile buluşturduğunu belirtti. Manisa’da 1 milyon 280 bin dekar arazi, DSİ’nin sağladığı sulama imkanları ile can suyu ile buluşuyor. Hedefleri, Manisa’yı Türkiye yüzyılında Türk tarımının başkenti haline getirmek.

RİSKLERİN AZALTILMASI

Su baskını ve sel riskine karşı yapılan çalışmalar kapsamında, Balta, Gediz’in yan kolları, Nif Çayı ve Alaşehir Çayı gibi yerlerde toplam 78 dere ıslah ve taşkın koruma çalışması gerçekleştirildiğini vurguladı. 103 yerleşim yeri ve 140 bin 650 dekar arazi bu çalışmalarla taşkınlardan korundu.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde Manisa’da 3 proje yürütünüp, 119 bin 450 dekar arazide yıllık 71 milyon 670 bin lira ek kaynak oluşturuldu. Ayrıca, Manisa’da kurulu 2 HES tesisinin 10 MW gücünde olduğu ve yıllık 23 milyon kWh üretim potansiyeline sahip olduğu açıklandı. Balta, “Hedefimiz Manisa’yı tarım alanında kalkındırarak Türk ekonomisinin göz bebeği yapmak” diyerek çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.