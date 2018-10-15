DSİ’de operasyon: 4 gözaltı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde görevli 4 şirket yöneticisi, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiası ile gözaltına alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. DSİ’de görevli 4 şirket yöneticisi, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiası ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, DSİ’de görevli şube müdürü Ü.K.E. ile şirket yöneticileri L.D, B.Ö, Ö.K. ve P.A. hakkında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şube müdürü ve müdürle birlikte hareket ettikleri belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Ankara Adliyesine getirildi.

NTV