DSÖ’den Sudan Virüsü İçin Küresel Uyarı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ N’DEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan virüsü olarak bilinen virüsün dünya genelinde yayıldığını ve bu virüsün bulaştığı kişiler üzerinde hızlı bir ölüm riski oluşturarak endişe verici bir durum yarattığını açıkladı. Yapılan uyarıda, bu virüsün ölümcül olduğunun altı çizildi.

SEMPTOMLAR VE BULAŞMA YOLU

DSÖ, virüsün etkilediği bireylerde “ateş, karın ağrısı, yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, bölgesel kanama, ekimozlar, böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği” gibi belirtilerin görülebileceğini vurguladı. Aynı zamanda, virüsün kaynaklı olarak katarakt ve üveit (göz iltihabı) gibi sorunlarla birlikte merkezi sinir sisteminde kalıcı enfeksiyonlara yol açabileceğinin de altı çizildi. Hastalığın bulaşma şekline ilişkin DSÖ, kan, vücut sıvıları ve virüsle kontamine olmuş nesnelerle doğrudan teması belirtti.

HISTORIK VERİLER VE BENZERLİKLER

Sudan virüsü ilk defa 1976 yılında keşfedildi ve bu, dokuzuncu kez bir salgın yaşanmasına neden oldu. 2022 yılında yaşanan önceki salgında 164 vakanın tespit edildiği ve 77 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Uzmanlar, Sudan virüsünün Ebola virüsüne çok benzediğini değerlendirerek, “her iki virüs de yüksek ölüm oranlarına sahip ve benzer semptomlara neden oluyor” şeklinde bir değerlendirme yapıyor.