Dsö Genel Direktörü Acil Yakıt İhtiyacını Vurguladı

GÜNEYDOĞU ASYA’DAKİ SAĞLIK SORUNLARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, Gazze’deki sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini belirtiyor. Tedros Adhanom Ghebreyesus, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze’ye 100 günden fazla süredir yakıt girişi olmadığını vurguladı. Ayrıca, tahliye alanlarındaki yakıt stoklarının geri alma girişimlerinin reddedildiğini de ifade etti.

YETERSİZ YAKIT STOKLARI VE HASTANELERİN DURUMU

Ghebreyesus, “Bu, sağlık sistemini çöküşün eşiğine getiriyor. 17 hastane, 7 sahra hastanesi ve 43 sağlık merkezi, asgari günlük yakıtla zar zor çalışıyor. Yakında hiç yakıt kalmayacak.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, yakıtın eksikliğinin sağlık hizmetlerini genel anlamda engellediğine dikkat çekerek, “Yakıt ve tıbbi malzemelerin Gazze’ye mümkün olan tüm yollarla girmesine izin verin. Acilen ateşkes sağlanmalı.” yorumunda bulundu.