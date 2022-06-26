Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, küresel maymun çiçeği salgınının şu an için uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını duyurdu. 2007 yılından beri sadece altı hastalığın halk sağlığı acil durumu oluşturduğu ilan edildi. DSÖ, perşembe günü maymun çiçeğinin bu sınıfa girip girmediğini tartışmak üzere acil durum komitesi topladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Acil durum komitesi mevcut salgının ölçeği ve hızı hakkında ciddi endişeleri paylaştı. Genel olarak, raporda şu anda salgının DSÖ’nün yayınlayabileceği en yüksek uyarı seviyesi olan uluslararası bir halk sağlığı acil durumu teşkil etmediğini söylediler” dedi. DSÖ, başka bir açıklamada Genel Direktörün komitenin tavsiyesine katıldığını, ancak komitenin birkaç üyesinin “farklı görüşler dile getirdiğini” söyledi.

DSÖ, birden fazla ülke için sağlık riski oluşturan ve acil, koordineli bir uluslararası müdahale gerektirebilecek, ciddi, olağandışı veya beklenmedik olaylar için bu tür acil durum uyarıları yapıyor. Örgüt daha önce Covid-19’un yanı sıra Ebola, Zika, H1N1 gribi ve çocuk felci hastalıkları için acil durum uyarısında bulunmuştu.

47 ülkede 4 bin vaka

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Mayıs ayının başından bu yana 47 ülke ve bölgede dünya çapında 4.000’den fazla maymun çiçeği vakası rapor edildi. Yalnızca ABD, Cuma günü 25 eyalette ve Washington DC’de 200’den fazla vaka kaydetti.

Daha önce, maymun çiçeği büyük ölçüde Afrika ile sınırlıydı ve burada 11 ülkede endemik olarak görülüyordu. Maymun çiçeği enfeksiyonlarının çoğu, DSÖ’ye göre Ocak-Mayıs ayları arasında 1.200’den fazla vaka görülen Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kaydedildi.

Virüsün uluslararası çapta yayılan versiyonu olan Batı Afrika türü, yüzde 1’lik bir ölüm oranına sahip. Mevcut salgınla bağlantılı olarak Afrika dışında herhangi bir ölüm bildirilmedi. Kongo Havzası türü yüzde 10’luk bir ölüm oranına sahiptir.