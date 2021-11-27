DSÖ’den yeni karar

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüse salgınına karşı çocuklara yapılabilecek aşı hakkında açıklama yaptı.

DSÖ Kıdemli Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, çocuklarda Covid-19 nedeniyle ölüm riski ve aşıların etkililiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Swaminathan, dünyada çocukların Covid-19 enfeksiyonu oranının yetişkinlerle aynı olduğunu belirterek, “Çocuklarda ağır Covid-19 hastalığı ve ölüm oranları yetişkinlere göre çok düşük.” dedi.

DSÖ’nün, Covid-19 Bağışıklığı için Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu’nun desteğiyle birlikte çocuk ve ergen bireylerin, mevcut aşılara ihtiyacı olup olmadıklarını gözden geçirdiğini belirten Swaminathan, “Çocuk ve ergenlerin aşı gerekliliğine dair bir tahminde bulunmamız için yeni aşıların üretilmesini beklememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.