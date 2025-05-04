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Dsp Lideri Aksakal, Özel’e Geçmiş Olsun Dedi

PROVAKASYONLAR HEDEFLERİ GECİKTİRMİYOR

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırıyı kınadı. Aksakal, “Terörsüz Türkiye çalışmalarının vücut bulma arifesinde gerçekleşen bu tip provokasyonların hedefe gidilen yolda yapılan çalışmaları asla sekteye uğratmayacağına yürekten inanıyor, bu menfur ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’E GEÇMİŞ OLSUN

Önder Aksakal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze merasimi çıkışında alçakça bir saldırıya maruz kalan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksakal, “Bu tip provokasyonların hedefe gidilen yolda yapılan çalışmaları asla sekteye uğratmayacağına yürekten inanıyorum” diyerek olayı kınadı. Özel, yaşanan olayın hemen ardından Aksakal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve geçmiş olsun dilekleri aldı.

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