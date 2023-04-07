DSP’den Erdoğan’a destek kararı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Son dakika haberi: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti’yi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirtti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti’yi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirtti.

Aksakal ayrıca, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini de ifade etti.

AK PARTİ’DEN İŞ BİRLİĞİ DAVETİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı seçimde iş birliğine davet etti.

Yıldırım ve Çelik, Aksakal’ı DSP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin bölgesinde hükümranlığı ve güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını söyledi.

“İKRAMI BAYRAM SONRASINA BIRAKTIK”

Yıldırım, 6’lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MP lideri Muharrem İnce’ye yaptığı ziyaretinde iftardan önce çay kahve ikramı yapıldığına gönderme yaparak “Biz ikramı bayram sonrasına bıraktık” dedi.

Sıcak ev sahipliğinden dolayı Aksakal’a teşekkür eden Yıldırım, “Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti’ye, Sayın Genel Başkana illettik. Kendileri değerlendirecek ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur” dedi.

Aksakal ise Yıldırım ve Çelik’in 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

14 Mayıs’ın Türkiye’nin yeniden inşa edilmesi için vesile olacağını ifade eden Aksakal, “Sayın Yıldırım ve Çelik, DSP’nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve üç defa devlet yönetimindeki birikiminin yeni dönemde TBMM’ye taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştılar” diye konuştu.

DSP’nin Türk devletleri ve Türk milletine destek vermeye devam edeceğini dile getiren Aksakal, “Demokratik Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye’de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Bu değerli öneriye biz de TBMM’de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık.” ifadelerini kullandı.

Bugün saat 14.00’de başkanlık kurulunu toplantıya çağırdıklarını söyleyen Aksakal, “Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışıp sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.