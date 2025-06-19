Dt Marks DeFi LLC Hisselerini Azalttı

HİSSE AZALIMI VE KAZANÇ ORANLARI

ABD Başkanı Donald Trump’a ait holding şirketi, kripto para platformu World Liberty Financial’daki paylarını son altı ayda önemli ölçüde azaltıyor. DT Marks DeFi LLC’nin hisseleri, Aralık 2024’te yüzde 75 seviyesindeyken Haziran ayında bu oran yüzde 40’a kadar geriliyor. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle bağlantılı bu holding şirketinin, World Liberty Financial (WLF) üzerindeki yatırımına dair önemli bir değişimi gözler önüne seriyor.

DEVAM EDEN TARTIŞMALAR VE HİSSE SATIŞLARI

Son on bir gün içerisinde gerçekleşmiş olan bu hisse satışı, başkanın kripto para sektörüyle olan ilişkilerini gündeme taşıyan tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yaşanıyor. Analizlere göre, DT Marks DeFi LLC’nin Aralık 2024 itibarıyla sahip olduğu WLF hisseleri, kademeli olarak azalmış durumda. World Liberty Financial, Ocak ayında yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olan hisse oranının, 8 Haziran’dan itibaren yüzde 40’a düştüğünü açıkladı. Trump ailesinin bu hisse satışından elde ettiği kâr, net olarak bilinmiyor fakat değerlendirmeler, bu işlemin finansal getirilerinin milyonlarca doları bulabileceği yönünde.

SİYASİ KONULARLA BAĞLANTILI

Bu gelişmeler, ABD’deki yasa yapıcıların başkanın kripto para endüstrisindeki bağlantılarını inceleme talepleriyle örtüşüyor. Hisse satışı, siyasi ve düzenleyici gündemle sıklıkla ilişkili görünmekte. Öte yandan, World Liberty Financial’in, Kongre’nin ödeme amaçlı stablecoin çeşitlerini düzenlemeyi hedefleyen GENIUS Yasası üzerinde çalıştığı dönemde, mart ayında 1 dolara sabitlenmiş stablecoin projesini başlattığı da biliniyor. Bu yasa tasarısı, Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin ortak desteğiyle Senato’dan geçti ve Temsilciler Meclisi’nde benzer bir süreçten geçmesi bekleniyor.

TRUMP’IN YASAL DÜZENLEMELERE ETKİ SÜRECİ

Başkan Trump, sosyal medya aracılığıyla meclisin bu yasayı bir an önce onaylaması gerektiğini dile getiriyor. Bu durum, Trump ve ailesinin desteklediği WLF’nin, başkanın yürütme emirleri ve Kongre’nin yasal düzenlemeleri aracılığıyla kripto para politikalarını etkileme çabalarının altında yatan çıkar çatışması iddialarını tekrar gündeme getiriyor. Şirketin mart ayı itibarıyla iki halka açık token satışı ile yaklaşık 550 milyon dolar fon topladığı ifade ediliyor ve Trump’ın bu girişimden haziran ayı itibarıyla 57 milyon dolar üzerinde gelir bildirdiği de edinilen bilgiler arasında.