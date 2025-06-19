Dt Marks DeFi LLC Hisselerini Azalttı

KRİPTO PARA PLATFORMUNDA HİSSE AZALTIMI

ABD Başkanı Donald Trump’a ait holding şirketi, kripto para platformu World Liberty Financial’daki hisse payını son altı ayda önemli ölçüde düşürdü. DT Marks DeFi LLC adlı şirketin payları, Aralık 2024’teki yüzde 75 seviyesinden, Haziran ayında yüzde 40’a kadar geriledi. Şirketin bu durumu, Trump ve ailesiyle bağlantılı bir holding şirketinin kripto para sektöründeki ilişkilerine dair tartışmaların olduğu bir zaman dilimine denk geldi.

HİSSE SATIŞLARININ ARKA PLANI

Yapılan analizler, DT Marks DeFi LLC’nin, Aralık 2024 itibarıyla WLF’nin yüzde 75’lik hissesine sahipken, bu oranın zamanla düştüğünü gösteriyor. World Liberty Financial tarafından açıklanan verilere göre, şirketin Ocak ayında yaklaşık yüzde 60 olan hissesinin, 8 Haziran’dan sonra yüzde 40 seviyesine gerilediği ifade ediliyor. Trump ailesinin bu hisse satışından elde ettiği kâr net olarak bilinmiyor; fakat değerlendirmelere göre, bu işlemin finansal getirileri milyonlarca doları bulabiliyor.

Bu gelişme, ABD’deki yasa yapıcıların, başkanın kripto endüstrisi ile olan bağlantılarını inceleme taleplerinin ardından gerçekleşti. Hisse satışları siyasi ve regülasyonel gündemle sıkı bir ilişki içinde görünüyor. World Liberty Financial, Kongre’nin ödeme amaçlı stablecoin düzenlemeleri için tartıştığı GENIUS Yasası’nın ele alındığı dönemde, mart ayında kendi 1 dolara sabitlenmiş stablecoin projesini başlatmıştı. GENIUS Yasası, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ortak desteği ile Senato’dan kısa bir süre önce geçmişti ve Temsilciler Meclisinde benzer bir süreçten geçmeyi bekliyor.

TRUMP’IN YASAL DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Başkan Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı bir mesajda, meclisin yasayı bir an önce onaylaması gerektiğini vurguladı. Bu durum, Trump ve ailesinin desteklediği WLF’nin, başkanın yürütme emirleri ve Kongre’nin yasal düzenlemeleri aracılığıyla kripto para politikalarını etkilemeye çalıştığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Şirketin mart ayı itibarıyla iki halka açık token satışı ile yaklaşık 550 milyon dolar fon topladığı, Trump’ın ise bu girişimden haziran ayı itibarıyla 57 milyon dolardan fazla bir gelir bildirdiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.