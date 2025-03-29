DTO Başkanı Erdoğan’dan Bayram Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Uğur Erdoğan, “Başta üyelerimiz olmak üzere tüm iş dünyamızın, hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; hep beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu daha nice bayramlar geçirmemizi diliyorum” ifadesini kullandı.

BİR ARAYA GELMEK

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada halkın Ramazan Bayramı’nı kutlarken, “Değerli hemşehrilerim, kıymetli iş insanlarımız; bizleri iftar vakti aynı sofralarda buluşturan, paylaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren kutsal ramazan ayının ardından birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Bayramların, bireyleri bir araya getiren ve gönüllerimizi yakınlaştıran önemli günler olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarını güçlendirme çağrısında bulundu.

BAYRAM DUYGUSU

Açıklamasında, kimseleri unutmayarak büyükleri ziyaret etmenin önemine vurgu yapan Uğur Erdoğan, “Denizli iş dünyası olarak, üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam ederken, emekçilerimiz için bir dinlenme fırsatı da olan bayramın getirdiği manevi iklimin, hepimize yaşama sevinci, huzur ve mutluluk vermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın Denizli’ye, Türkiye’ye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle açıklamasını sonlandırdı. Özellikle iş dünyası, hemşehrileri ve Türk milletinin Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, mutlu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.