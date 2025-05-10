DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Anneleri Kutladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, toplumun temel taşları arasında yer alan annelerin önemine dikkat çekti. “Bizleri sevgiyle, sabırla ve fedakarlıkla büyüten; her daim yanımızda olan, sadece bir evladı değil de aynı zamanda toplumu da şekillendiren annelerimizin kıymetini bir güne sığdırmak mümkün değil” diyen Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

ANNELERİN TOPLUMDAKİ ROLÜ

Başkan Erdoğan, anneliğin yalnızca bir unvan olmadığını, “sonsuz bir sevgi, tükenmeyen bir çaba ve koşulsuz bir bağlılık” olduğunu ifade etti. Her annenin, hayatın her alanında olduğu gibi ekonomik yaşamda da aktif roller üstlendiğini söyleyen Erdoğan, Denizli’deki annelerin hem ailelerine hem de işlerine sahip çıkarak şehirlerinin kalkınmasına büyük katkı sunduğunu belirtti.

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Erdoğan, toplumun daha güçlü ve üretken olabilmesi için kadınların sosyal ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almalarının gerekliliğini vurguladı. “Denizli Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana öncelikle kadın girişimcilerimizin ve annelerimizin iş dünyasındaki yerlerini güçlendirmek için çaba harcıyor ve onların hak ettikleri refaha ulaşmaları için başlattığımız çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” diyerek, bu konudaki kararlılıklarını dile getirdi.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Başkan Uğur Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü en içten dilekleriyle kutlayarak, onlara evlatları ve eşleriyle sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.