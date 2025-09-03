DTO Başkanı Uğur Erdoğan’dan Mevlit Mesajı

MEVLİT KANDİLİ MESAJI

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, “Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği ve nuruyla insanlığı şereflendirdiği günde dualarımız kabul olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diyerek bu özel günün önemini vurguladı.

DUALARLA BİRLİK VE BERABERLİK TEMENNİSİ

Mesajında, bu mübarek gecede edilecek duaların toplumda milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini umduğunu belirten Erdoğan, “Peygamber Efendimizin (SAV), doğumunu idrak ettiğimiz gönüllerimizin iyilikle dolmasına ve kalplerimizin birbirine daha da yaklaşmasına vesile olan bu mübarek gece bizlere sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik gibi değerleri hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

HUZUR VE ESENLİK DUALARI

Erdoğan, “Mevlit Kandilindeki dualarımızın kabul olmasını, ülkemizin huzur ve esenlik içinde yoluna devam etmesini, tüm insanlığın barış ve mutlulukla kucaklaşmasını diliyorum” diyerek mesajına devam etti. Ayrıca, toplumdaki sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni ettiğini belirtti.

DUALARIMIZ HAÇINDA OLACAKLAR

Erdoğan, hemşehrilerine ve tüm İslam alemine Mevlit Kandilini en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti. Ayrıca, “Bu vesileyle, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin huzurlu günlere kavuşmaları için de dua edelim” dedi. Son olarak, “Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun” diyerek mesajını sonlandırdı.