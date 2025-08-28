Dto Başkanı Uğur Erdoğan Üye Ziyaretleri Yapıyor

ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren üyelerine yönelik ziyaretlerine kesintisiz devam ediyor. Başkan Erdoğan, yaptığı bir dizi esnaf ziyaretinde her biriyle ayrı ayrı görüşmeler yaparak, “Sizin için var olduğumuz bilinciyle, üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin görüşleri, bizim için çok değerli. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz” ifadelerini kullandı. DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerden birinde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Bağımsız Denetçisi Taner Atilla ile eşi Demet Atilla’yı ofislerinde iş yerinde ziyaret etti.

İŞLETMCİLERLE GÖRÜŞMELER

Ziyaret ettiği işletmelerde yöneticilerle çeşitli konularda sohbet eden Başkan Erdoğan, öneri ve talepleri dinlemeyi de ihmal etmedi. Taner ve Demet Atilla çiftiyle Baysal İşhanındaki ofislerinde bir araya gelen Başkan Erdoğan, muhasebe ve denetim sektörleri ile iş dünyasının mevcut durumu üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca ofisteki çalışanlarla hasbihal ederek, işlerinde başarılar diledi. Mali Müşavir Atilla çifti de, Başkan Erdoğan’a yaptığı ziyaretten ötürü teşekkürlerini sunarak, oda faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini belirtti.

ÜYELERLE GURUR DUYUYORUZ

Erdoğan, Saltak Caddesi ve Bayramyeri’nde bulunan üyelerini de ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Bu sohbetler sırasında üyelerinin beklenti ve önerilerine önem verdi. “İstihdam sağlayan, üretime ve ticarete yön veren üyelerimizle ve çalışkanlıklarıyla gurur duyuyoruz. Onların varlığı, şehrimizin ekonomik dinamizminin en güçlü göstergesidir. Üyelerimizin her biri, Denizli ekonomisinin büyümesine değer katan önemli işletmeler, şehrin değerli aktörleridir” diyerek, üyelerin önemine vurgu yaptı.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Bugüne kadar 3 bin 200’ün üzerinde işletmeyi bizzat ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, üye ziyaretlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Bu buluşmaların, iş dünyasının nabzını tutma ve dayanışma ile iş birliği ruhunu pekiştirme açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.