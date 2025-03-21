DTO Heyeti, İngiltere’de Stratejik Görüşmeler Yaptı

DENİZLİ TİCARET ODASI HEYETİNDEN GİMA UK İLE ÖNEMLİ TOPLANTI

Denizli Ticaret Odası (DTO) heyeti, İngiltere’de düzenlenen gıda fuarı programı çerçevesinde, 1998 yılından beri burada ticari faaliyetlerini sürdüren ve Akdeniz ile Doğu Avrupa mutfağına geniş bir ürün yelpazesi sunan GIMA (UK) Limited ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla düzenledikleri toplantının, Denizli’nin ihracat potansiyelini artırma ve yerel üreticilere yeni pazarlar kazandırma yönünde çok değerli bir adım olduğunu belirtti. DTO’nun fuar heyetini ağırlayan Londra merkezli GIMA UK, ‘Bodrum’, ‘Melis’, ‘Sultanım’ ve ‘Skanderbeg’ gibi markalarıyla öne çıkıyor. Şirket, İngiltere genelindeki market zincirlerine ve yaklaşık 3.500 bağımsız markete ürün tedarik ediyor. 26 farklı ülkeden ürün ithal eden GIMA, 5.000’e yakın farklı ürünü tüketicilerle buluşturıyor ve oldukça geniş bir organizasyon yapısına sahip.

TOPLANTIDA STRATEJİK BİLGİLER PAYLAŞILDI

Toplantı sırasında, GIMA UK Genel Müdürü İbrahim Kanlı, DTO’nun Denizlili iş insanlarından oluşan fuar heyetine, İngiltere’ye gıda ihracatı için gerekli prosedürler yanı sıra restoran ve hizmet sektörü yatırımları, vergi ve belgelendirme sistemleri hakkında kapsamlı bilgi sundu. İngiltere pazarına girmek isteyen Türk gıda üreticileri ve yatırımcıları için büyük önem taşıyan bu bilgiler, katılımcılara ihracat stratejileri açısından yol gösterici oldu. DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, toplantının sonunda, GIMA UK Genel Müdürü İbrahim Kanlı’ya, Denizli’nin simgesi olan horoz plaketini takdim ederek, oldukça verimli geçen toplantı için heyetlerindeki iş insanları adına teşekkürlerini iletti.

STRATEJİK FIRSATLAR SUNULDU

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin uluslararası iş birliklerini geliştirmek için düzenledikleri toplantının, Denizli’nin ihracat potansiyelini artırmak ve yerel üreticilere yeni pazarlar kazandırmak bakımından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, “Özellikle İngiltere gibi büyük ve rekabetçi bir pazarda faaliyet gösteren GIMA UK ile kurduğumuz bu temas, heyette yer alan üyelerimize Denizli’nin gıda sektöründeki ihracat hacmini genişletme yolunda stratejik bir fırsat sunmaktadır” diye ifade etti.