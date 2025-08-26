Dto, Sermaye Piyasaları Eğitimi Düzenledi

EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denizli Ticaret Odası, sermaye piyasalarında güvenle ilerlemek isteyen girişimciler, iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılar için ‘Sermaye Piyasaları Temel Rehberlik Eğitimi’ düzenledi. DTO ve Synergia Academy iş birliğiyle hayata geçirilen bu eğitim programı ücretsiz olarak gerçekleştirildi ve DTO üyeleri ile yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde katılım sağlandı.

Yatırım Enstitüsü Kurucu Ortağı Özkan Filiz, seminerde katılımcılarla bilanço formülleri, önümüzdeki dönemde dikkat çekmesi beklenen sektörler, sektör analizi yaparken hisselerin nasıl belirlenebileceği ve en iyi alım, satım, kar al, stop ve maliyet sıfırlama yerlerinin nasıl tespit edileceği konularında bilgi paylaştı. Filiz, sunum sırasında gelen soruları da yanıtlayarak, sermaye piyasalarında doğru strateji ve bilgi ile hareket eden yatırımcıların daha sağlıklı kararlar verebileceğinin önemini vurguladı.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLERE DEVAM EDİLECEK

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, eğitimlerin talep olduğu sürece devam edeceğini belirterek, “Üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri için ücretsiz eğitimler ve sektörel etkinliklere devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, ayrıca üyelerinin ve yatırımcılarının finansal okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. “Yoğun bir katılım olması, bu alandaki ihtiyacı net bir şekilde ortaya koymuştur. İş dünyamızın gelişimine katkı sağlayacak projelere ve eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımıza bu şekilde hizmet edeceğiz, bizi izlemeye devam etsinler” şeklinde konuştu.