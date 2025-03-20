Dto Uluslararası Fuar Organizasyonlarına Devam Ediyor

DENİZLİ TİCARET ODASI FUAR ORGANİZASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Denizli Ticaret Odası (DTO), geçmiş yıllara oranla daha fazla fuar organizasyonu düzenlemeye devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte fuarlar için çalışmalarına hız verdiklerini belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Üyelerimizden talep olduğu müddetçe dünyanın dört bir tarafındaki sektörünün en önemli uluslararası fuarlarına heyetler göndermeye devam edecek, stant açan firmalarımızı yalnız bırakmayacağız. KOBİ’lerimiz bu sayede ihracata adım atsınlar ve ülkemize daha çok kazandırsınlar istiyoruz” dedi. DTO, 40’tan fazla gıda sektöründe faaliyet gösteren üyesiyle Birleşik Krallık’ın önemli gıda organizasyonlarından biri olan IFE (International Food & Drink Event) Londra Gıda Fuarı’na katıldı.

İNGILTERE’DE BÜYÜK BİR FUAR DENEYİMİ

17-19 Mart 2025 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen fuar, farklı ülkelerden 1.500’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi ve 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Türkiye’den birçok firmanın ilgi gösterdiği fuarda, Denizli’den de bir bıçak üretim firması yer aldı. Bu firma, Denizli’yi temsil eden tek işletme olarak fuar boyunca yerli ve yabancı profesyonellerle önemli ticari bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. DTO heyeti de bu firma yetkililerini yalnız bırakmadı ve işlerinin yanı sıra başarılar diledi.

PROFESYONELLER İÇİN ÖNEMLİ BİR PLATFORM

Heyete başkanlık eden DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, “ExCeL London Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, gıda ve içecek sektöründeki en son yenilikleri ve yeni trendleri keşfetmek isteyen profesyoneller için önemli bir platformdu. Katılımcılarına yeni ürünleri keşfetme, sektör liderleriyle ağ kurma ve ilham verici yenilikleri deneyimleme fırsatı sağladı” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK BAĞRAFINI ULUSLARARASI ARENADA DALGALANDIRDIK

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da, Denizli iş dünyasının küresel ticaret sahnesinde daha fazla yer alması için yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, fuara katılan firmalar ile odalarının, Denizli’nin girişimcilik bayrağını uluslararası arenada bir kez daha dalgalandırdığını vurguladı.