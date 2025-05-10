DTO Üyeleri, UK Construction Week’e Katıldı

DTO ÜYELERİNİN LONDRA FUARINA KATILIMI

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyesi 37 üretici firma, UK Construction Week Londra Fuarı’na katılarak sektördeki yenilikçi çözümlerini tanıttı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin inşaat sektöründe teknolojiye verdiği önemi ve yenilikçi çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Erdoğan, “Denizli’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı tebrik ediyor, Denizlili firmaların başarılarının artarak sürmesini diliyorum” dedi. Denizli’den katılan firmalar, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen yapı ve inşaat fuarında önemli bir katılımcı olarak yer aldı.

FUARDA SERGİLENEN YENİLİKLER

UK Construction Week Londra Fuarı, teknoloji odaklı firmaların katıldığı, inşaat sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümlerin sergilendiği bir platform oldu. Fuarda akıllı bina sistemleri, çevre dostu yapı malzemeleri, enerji verimliliği sağlayan ürünler ve dijital inşaat teknolojileri gibi birçok ileri teknoloji projesi tanıtıldı. Denizlili firmalar, güçlü üretim altyapıları ve yüksek kalite standartlarıyla geliştirdikleri ürünleri uluslararası katılımcılara sundu. Fuar süresince, çeşitli ülkelerden gelen inşaat sektörünün profesyonelleriyle görüşme fırsatı bulan firmalar, yeni iş fırsatlarını değerlendirdi ve uluslararası bağlantılar kurdu.

GÖRÜŞMELER VE GİİŞİMCİLİK

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, fuar organizasyonlarının önemine değinerek, “Özellikle teknolojiye dayalı çözümler geliştiren firmalar, global pazardaki rekabet güçlerini artırmak adına önemli görüşmelerde bulundu. Üyelerimiz, örnek girişimcilikleri ile sektöre ve şehrimize önemli bir zemin hazırladı” ifadelerini kullandı. DTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan ise fuardaki yoğun katılımdan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, özellikle mermer sektörü ile ilgili katılımcıların dikkatini çektiğini kaydetti.

İNGİLTERE’DE YENİ FIRSATLAR

DTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mimar İbrahim Şenel, fuara Türkiye’den katılımın olumlu olduğunu ifade ederek, “İngiltere, ülkemizdeki girişimciler açısından bu sektörde bakir bir pazar sayılır. Gelecek yıllarda firmalarımızın bu alanda daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Şenel, katılımın artarak sürdürülmesi gerektiğini ve DTO Başkanına teşekkür etti.