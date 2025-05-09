Dts Fas’ın Kalkınmasına Dönüşüm Sağladı

DEEPTECH ZİRVESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNE KONUŞTURDU

Fas’ta düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi (DTS), yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasındaki rolüne dair oturumlarla sona erdi. 8-9 Mayıs’ta Fas’ın Benguerir kentindeki Muhammed VI Politeknik Üniversitesi (UM6P) ev sahipliğinde düzenlenen zirve, araştırmacıları, girişimcileri, yatırımcıları ve karar vericileri bir araya getirdi. Zirvenin kapanışında konuşan UM6P Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Yassine Laghzioui, yapay zeka teknolojisinin sadece teknik bir devrim değil, insanlık tarihini ve medeniyet kavramını kökten değiştirecek bir dönüşüm olduğuna dikkat çekti. Laghzioui, “Afrika’nın yapay zekayla birlikte teknolojiyi, kalkınmayı, eşitliği ve medeniyetin geleceğini yeniden inşa edebileceğini” ifade etti.

YAPAY ZEKA PANELİ VE GİRİŞİMCİLİK OTURUMLARI

Zirvenin ikinci gününde, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi, liderlik yaklaşımları ve girişimcilik dinamikleri üzerine birçok panel ve özel oturum gerçekleşti. “Yapay zeka ve yarının iş gücü” ile “Yapay zeka çağında liderlik” başlıklı panellerde, teknolojinin iş dünyasındaki dönüşümü ele alındı. Girişimcilik odaklı “Pitch in the Dark”, “Reverse Pitch” ve “Elevator Pitch” gibi oturumlarda ise girişimciler ve yatırımcılar bir araya geldi. Ayrıca katılımcıların uzmanlara sorular yöneltebildiği “Ask Me Anything” ve başarı ile başarısızlık hikayelerinin paylaşıldığı “Real Talk” gibi serbest içerikli oturumlar da oldukça ilgi gördü.

KAPANIŞ OTURUMUNDA KUANTUM TEKNOLOJİSİ

Zirvenin kapanış oturumu, “Kuantum Hesaplama: Derin Teknolojide Sıradaki Sıçrama” başlığıyla yapıldı. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen 66 oturumda sağlık teknolojisi, tarım, siber güvenlik, enerji ve ileri malzeme bilimi gibi alanlarda yapay zeka ile derin teknolojilerin sunduğu fırsatlar tartışıldı. Katılımcılar, teknoloji ve yapay zekanın insanlık ve gezegen için fayda sağlayacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.