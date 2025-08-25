DTTM’ye İlgi Sürekli Artıyor

DENİZLİ TİCARET ODASI’NIN ARTAN İLGİSİ

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ne (DTTM) duyulan ilgi her geçen gün artıyor. Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve Ürün Geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarının merkezi haline gelen DTTM, bu kez Denizli Sanayi Odası (DSO) 3. Meslek Komitesi Üyesi sanayici iş insanlarını ağırladı. Yurt genelinden firmaların, araştırmacıların ve akademisyenlerin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının merkezi haline gelen DTO’nun OSB’deki Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ni DSO 3. Meslek Komitesi Üyesi sanayici iş insanları ziyaret etti.

DSO 3. MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

DSO 3. Meslek Komitesi Başkanı Ender Gök, “Denizli’miz ve sanayicimiz için çok güzel bir ortam ve imkan oluşturulmuş, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başta bu sektörde yer alan arkadaşlarımız olmak üzere tüm sanayicilerimize bizzat gelerek tüm bunları yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. DSO 3. Grup Tekstil Ham Bez Dokuma Meslek Komitesi Başkanı ve ENDER Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ender Gök, DSO Yönetim Kurulu Üyesi olarak NESA Tekstil San. ve Tic. AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Özel ve ZEYD Tekstil İnşaat Hayvancılık İthalat İhracat Anonim Şirketi’nin CEO’su Sakin Yalçın ile beraber DSO İhracat İşlemeleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk ve DSO Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Özgür Gülsün Eren’in de bulunduğu teknik bir heyetle DTTM’yi ziyaret etti.

MERKEZİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALINDI

DTTM Sorumlusu Yüksek Tekstil Mühendisi Ozan Parer’den merkezin faaliyetleri, hizmetleri, makine parkı ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi alındı. Ziyatte, teknik tekstil alanındaki yenilikçi uygulamalar, Ar-Ge faaliyetleri ve üretim altyapıları ile sektöre sağlayacağı katkılar da ele alındı. DSO 3. Grup Meslek Komitesi Başkanı Gök, sanayicilerle teknik tekstil ve tekstille ilgili iş birliği yapılabilecek alanları sürekli istişare ettiklerini belirterek Denizli Ticaret Odası’nın bu konuda öncü olduğuna dikkat çekti ve verimli bir ziyarette bulunduklarını vurguladı.

DENİZLİ TEKNİK TEKSTİL MERKEZİ’NE DAVET

Gök, “Denizli’miz ve sanayicimiz için çok güzel bir ortam ve imkan oluşturulmuş, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burası tüm firmalara açık olan büyük bir Ar-Ge ve Ür-Ge merkezi olmuş. Başta bu sektörde yer alan arkadaşlarımız olmak üzere tüm sanayicilerimize bizzat gelerek tüm bunları yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz. Merkezde en çok hammaddeden yeni teknik ürünlerin elde edilmesi dikkatimizi çekti. Ayrıca yapay damar yapılabileceğini gördük, bu bizi daha da çok etkiledi” şeklinde ifade etti.

DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, konuklarına gösterdikleri ilgiden ve ziyaretlerinden dolayı DTTM Sorumlusu Parer’e de emeği ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan, “Bu merkez, bizim gözbebeğimiz. Denizli sanayisinin, hazır giyim ve tekstil sektörünün kendini güncelleyip teknolojik gelişmelere adapte olmasında rehberlik eden, danışmanlık hizmeti veren, son teknoloji makine parkını ve imkanlarını sonuna kadar önlerine seren ülkemizde bir benzeri daha bulunmayan önemli bir yapı. Buradan en iyi şekilde faydalanmalıyız. Herkesi davet ediyoruz, yerinde görmeye bekliyoruz. Başta Denizli’miz ve komşu illerimiz olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz” dedi.