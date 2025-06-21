DÜ ile Duhok Cihan Üniversitesi Protokolü İmzalandı

DÜ VE DUHOK CİHAN ÜNİVERSİTESİ ARASINDA DEĞİŞİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Dicle Üniversitesi ile Duhok Cihan Üniversitesi arasında bir değişim protokolü imzalandı. Dicle Üniversitesi’nden yapılan duyuruya göre, Duhok Cihan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zeravan Abdulmuhsen Asaad, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat’ı ziyaret etti. Bu görüşmede, ortak çalışmalar ve akademik iş birliklerini geliştirme üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

EĞİTİM POTANSİYELİ VURGULANDI

Dicle Üniversitesi Rektörü Eronat, üniversitenin donanımlı birimleriyle hem bölgeye hem de komşu ülkelere önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Eronat, üniversitede birçok uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, “Bunların içinde Iraklı öğrencilerimiz de bulunuyor. Üniversitemiz, uluslararası öğrencilere sunduğu Türkçe öğretimi başta olmak üzere, fiziki ve akademik olanaklarıyla ilgiyle karşılanıyor ve uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilme oranları da yükseliyor.” dedi.

Ziyaret ve protokol imza programına, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Boğa, Mardin Eczacılar Odası Başkanı Fatih Oral ve üniversitenin öğretim üyeleri katıldı. Bu iş birliği, iki üniversite arasındaki akademik ve kültürel paylaşımı artırma amacını taşıyor.